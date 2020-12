Capello | «Il Milan è in testa perchè se lo merita e può restarci fino alla fine»

Leggi su calcionews24

Fabio Capello, ex tecnico di Milan e Juve tra le altre, ha parlato al Corriere della Sera della corsa scudetto. Queste le sue parole. SCUDETTO – «Il Milan è da scudetto. Non deve sognare, ma a pensare in grande. Perché la differenza è sostanziale: sognare in grande possono farlo tutti, pensare in grande no. E il Milan ora può farlo. Anzi, deve. La vittoria di Napoli è stata una prova di forza impressionante. Ma mi ha colpito enormemente anche il successo sulla Fiorentina, per la facilità, la risolutezza. Il Milan lì si è imposto da grande, senza soffrire, gestendo, come le grandi squadre. Senza ansia. E soprattutto, senza Ibra».