Aurelio | tenta furto in casa e parte l’inseguimento

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – Inseguimento ieri pomeriggio alle 17 circa in via di Boccea. La Polizia del commissariatoha interrotto untivo diin appartamento: l’uomo vistosi sorpreso e’ salito a bordo di un’auto guidata da un complice e si e’ dato alla fuga. Al termine della corsa tra le vie dell’, l’uomo alla guida e’ riuscito a fuggire a piedi mentre l’altro, un cittadino di origini albanesi, e’ stato arrestato per ricettazione,toin corso e resistenza a pubblico ufficiale.

