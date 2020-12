Vite in fuga, anticipazioni quarta puntata in onda stasera, 30 novembre 2020 (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo averla rimandata a causa della pandemia, finalmente a novembre ha avuto inizio la fiction Vite in fuga su Rai 1. La trama racconta di Claudio Caruana, un dirigente di banca con una vita apparentemente perfetta. Un giorno, però, viene coinvolto in uno scandalo quando un cliente si suicida e il collega Riccardo viene ucciso. Lui diventa, così, il primo sospettato. Tanta di difendersi, ma non riuscendoci decide di scappare con la moglie e i due figli adolescenti in Trentino Alto-Adige e cambiare identità. Grazie a Cosimo Casiraghi, un amico di vecchia data, riescono a cambiare vita. Non mancano, però, i problemi famigliari. I figli, infatti, non accettano di aver abbandonato la loro quotidianità e i loro amici, ma anche i loro amori. Prima di passare alle anticipazioni del 30 novembre ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo averla rimandata a causa della pandemia, finalmente aha avuto inizio la fictioninsu Rai 1. La trama racconta di Claudio Caruana, un dirigente di banca con una vita apparentemente perfetta. Un giorno, però, viene coinvolto in uno scandalo quando un cliente si suicida e il collega Riccardo viene ucciso. Lui diventa, così, il primo sospettato. Tanta di difendersi, ma non riuscendoci decide di scappare con la moglie e i due figli adolescenti in Trentino Alto-Adige e cambiare identità. Grazie a Cosimo Casiraghi, un amico di vecchia data, riescono a cambiare vita. Non mancano, però, i problemi famigliari. I figli, infatti, non accettano di aver abbandonato la loro quotidianità e i loro amici, ma anche i loro amori. Prima di passare alledel 30...

