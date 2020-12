Virtus Entella-SPAL 0-1 | decide Di Francesco

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 dicembre 2020) Lunedì 30 Novembre 2020 alle 21.00 allo Stadio Comunale Aldo Gastaldi di Chiavari si è disputata, posticipo della 9° giornata di Serie B. I padroni di casa occupano la parte bassa della classifica e provengono da una serie di sconfitte e pareggi, mentre gli avversari possono vantare quattro vittorie consecutive in campionato. Laè alla ricerca della prima vittoria in questa stagione in campionato, mentre laha la grande occasione per agganciare la seconda posizione di Lecce ed Empoli. Cosa è successo nel primo tempo? Entrambe le squadre partono molto forti e nei primi minuti di gioco si registrano due grandi occasioni. I ducali sono subito pericolosi con De Luca, la cui conclusione si stampa sul palo. Passa un minuto e Paloschi, ...