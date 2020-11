Venere: un tempo era simile alla Terra (Di lunedì 30 novembre 2020) Il pianeta Venere era simile alla Terra. Circa quattro miliardi di anni fa, la superficie terrestre era molto diversa da come la conosciamo: era infatti ricoperta di magma. Inoltre era simile, per composizione e pressione, a quella presente attualmente sul pianeta Venere. La scoperta è di Paolo Sossi e colleghi, del Politecnico di Zurigo. Lo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020) Il pianetaera. Circa quattro miliardi di anni fa, la superficie terrestre era molto diversa da come la conosciamo: era infatti ricoperta di magma. Inoltre era, per composizione e pressione, a quella presente attualmente sul pianeta. La scoperta è di Paolo Sossi e colleghi, del Politecnico di Zurigo. Lo

Il pianeta Terra e Venere erano simili per atmosfera e superficie. La Terra, però, ha avuto più fortuna. Vediamo i motivi.

Il pianeta Terra e Venere erano simili per atmosfera e superficie. La Terra, però, ha avuto più fortuna. Vediamo i motivi.