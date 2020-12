Rimpasto di governo, Conte: “Non rincorriamo le ambizioni di qualcuno”. E sul Recovery dice: “Cabina di regia riferirà anche al Parlamento” (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo giorni di retroscena, voci e tensioni all’interno della maggioranza, con parte del Pd e dei renziani che spingono per il Rimpasto di governo e il no del Movimento 5 stelle, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte respinge in modo categorico l’ipotesi di rivedere la sua squadra. Specie in un momento di emergenza come questo. “Non possiamo rincorrere le ambizioni di qualcuno che spera in ruoli più importanti”, dice in un colloquio al Corriere della Sera, ricordando che “stiamo lavorando per impedire che il destino del Paese sia appeso alle sorti dei singoli“. Inoltre, secondo il premier, in un momento in cui l’Italia dovrebbe unire le forze contro il coronavirus, il Quirinale non permetterebbe di sedersi al tavolo del Rimpasto per “soddisfare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo giorni di retroscena, voci e tensioni all’interno della maggioranza, con parte del Pd e dei renziani che spingono per ildie il no del Movimento 5 stelle, il presidente del Consiglio Giusepperespinge in modo categorico l’ipotesi di rivedere la sua squadra. Specie in un momento di emergenza come questo.possiamo rincorrere ledi qualcuno che spera in ruoli più importanti”,in un colloquio al Corriere della Sera, ricordando che “stiamo lavorando per impedire che il destino del Paese sia appeso alle sorti dei singoli“. Inoltre, secondo il premier, in un momento in cui l’Italia dovrebbe unire le forze contro il coronavirus, il Quirinale non permetterebbe di sedersi al tavolo delper “soddisfare le ...

