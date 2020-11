Red Canzian compie 69 anni: compleanno di dolore per il cantante (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà un compleanno davvero triste per Red Canzian dei Pooh a distanza di poche settimane dalla scomparsa di Stefano D’Orazio La scomparsa di Stefano D’Orazio, avvenuta diverse settimane fa, ha commosso tutti gli amanti della musica italiana e non solo. In particolar modo i suoi amici e compagni di avventura, tra cui Red Canzian, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà undavvero triste per Reddei Pooh a distanza di poche settimane dalla scomparsa di Stefano D’Orazio La scomparsa di Stefano D’Orazio, avvenuta diverse settimane fa, ha commosso tutti gli amanti della musica italiana e non solo. In particolar modo i suoi amici e compagni di avventura, tra cui Red, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteozenatti : @RE_dicuori @Sir_RidleyScott @BillyIdol @RedHourBen @fabfazio @red_canzian E allora auguri!! - gianlu_79 : Caro @red_canzian so che non sarà il più bel Compleanno ma ti voglio far sentire tutto il mio affetto. @red_canzian Ti Voglio Bene. - gianlu_79 : RT @gianlu_79: Tantissimi Auguri di BUON COMPLEANNO ????????????+9?? al Carissimo #AmicoPerSempre @red_canzian e alla fine di questo video che h… - ginacand : @RobyFacchinetti Auguri @red_canzian - gianlu_79 : Tantissimi Auguri di BUON COMPLEANNO ????????????+9?? al Carissimo #AmicoPerSempre @red_canzian e alla fine di questo vi… -

