Mezz'ora in più, la Rai fa dietrofront e si scusa con Morra. Lui minaccia di andarsene – Video (Di lunedì 30 novembre 2020) Mezz'ora in più, Nicola Morra e Lucia Annunziata Scuse e mezze scuse. Scuse a scoppio ritardato e forse nemmeno accettate. Polemiche mai sopite e anzi riaccese. Ieri a Mezz'ora in più è stata scritta una surreale pagina per il servizio pubblico: la trasmissione domenicale di Rai3 ha ospitato il senatore Nicola Morra, al quale la conduttrice Lucia Annunziata ha letto un messaggio di scuse da parte dei vertici aziendali per l'improvvisa esclusione da Titolo V dello scorso 20 novembre. "Cinque righe" riconciliatorie, che – in tutta risposta – l'esponente grillino ha praticamente snobbato, minacciando anzi di lasciare gli studi. Aprendo il faccia a faccia con Morra, che era stato estromesso da Titolo V dopo le sue parole sulla compianta Jole Santelli, Lucia Annunziata ha estratto "una letterina scritta ...

