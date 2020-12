L’Antitrust multa Apple per 10 milioni per pubblicità ingannevole (Di lunedì 30 novembre 2020) Pratiche commerciali scorrette. Con questa motivazione l'Antitrus ha multato Apple distribution international e Apple Italia per 10 milioni di euro. Nel mirino la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone (come iPhone 8, 8 Plus, XR, XS, iPhone 11 e 11 pro Max)) in cui veniva esaltata la resistenza all'acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli, e fino a 30 minuti.Non veniva però chiarito che questo accade in condizioni particolari: solo in presenza di acqua statica e pura e non nelle normali condizioni d'uso dei consumatori. Inoltre, l'indicazione "la garanzia non copre i danni provocati da liquidi", a fronte della pubblicità di resistenza all'acqua, è stata ritenuta idonea a ingannare i consumatori. L'Autorità ha sanzionato la Mela ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020) Pratiche commerciali scorrette. Con questa motivazione l'Antitrus hatodistribution international eItalia per 10di euro. Nel mirino la diffusione di messaggi promozionali di diversi modelli di iPhone (come iPhone 8, 8 Plus, XR, XS, iPhone 11 e 11 pro Max)) in cui veniva esaltata la resistenza all'acqua per una profondità massima variabile tra 4 metri e 1 metro a seconda dei modelli, e fino a 30 minuti.Non veniva però chiarito che questo accade in condizioni particolari: solo in presenza di acqua statica e pura e non nelle normali condizioni d'uso dei consumatori. Inoltre, l'indicazione "la garanzia non copre i danni provocati da liquidi", a fronte delladi resistenza all'acqua, è stata ritenuta idonea a ingannare i consumatori. L'Autorità ha sanzionato la Mela ...

