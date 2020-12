La polemica in Svizzera: "Piste chiuse a sciatori? Allora via i frontalieri" (Di lunedì 30 novembre 2020) Mariagiulia Porrello Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi attacca il premier Giuseppe Conte: "Se si preoccupa tanto dei turisti che potrebbero infettarsi sulle Piste inizi a tenere a casa i frontalieri che ogni giorno varcano il confine per lavorare" Il Coronavirus deve fermare gli sciatori, ma non i frontalieri? Nuova polemica al confine italo svizzero. Si parla molto in queste settimane di ciò che, a causa della pandemia da Covid-19, sarà possibile o non sarà possibile fare in occasione delle festività natalizie e, come è noto, si parla molto anche della stagione sciistica e della chiusura o meno degli impianti di risalita in Italia e negli altri paesi del continente. Lorenzo Quadri, consigliere nazionale della Lega dei ticinesi, ieri ha pubblicato in prima pagina sulle ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Mariagiulia Porrello Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi attacca il premier Giuseppe Conte: "Se si preoccupa tanto dei turisti che potrebbero infettarsi sulleinizi a tenere a casa iche ogni giorno varcano il confine per lavorare" Il Coronavirus deve fermare gli, ma non i? Nuovaal confine italo svizzero. Si parla molto in queste settimane di ciò che, a causa della pandemia da Covid-19, sarà possibile o non sarà possibile fare in occasione delle festività natalizie e, come è noto, si parla molto anche della stagione sciistica e della chiusura o meno degli impianti di risalita in Italia e negli altri paesi del continente. Lorenzo Quadri, consigliere nazionale della Lega dei ticinesi, ieri ha pubblicato in prima pagina sulle ...

