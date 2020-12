Juventus | tempo di scelte | scatta l' ora di Dybala?

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dell'importanza di Ronaldo si è detto e scritto parecchio. Soprattutto dopo il deludente 1-1 di Benevento che si aggiunge ai pareggi contro Crotone ed Hellas in Serie A e al k.o. interno in Champions ...

L’ Inter è rinata a Reggio Emilia. La convincente prova contro il Sassuolo ha rilanciato le quotazioni dei nerazzurri, almeno in campionato, e dato morale in vista delle ultime due partite della fase ...Nel deludente pareggio della Juventus sul campo del Benevento non è passata inosservata la prestazione incolore di Paulo Dybala, uno dei gioielli del club bianc ...