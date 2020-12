Indagato per omicidio colposo, il medico di Maradona in lacrime: “Era come un padre per me” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ finito nel registro degli indagati il medico personale di Diego Maradona, Leopoldo Luque, che secondo quanto riporta ‘la Nacion’ è accusato di negligenza nelle cure dell’ex calciatore deceduto mercoledì 25 novembre 2020, all’età di 60 anni. La Giustizia argentina avrebbe avviato un’indagine su di lui ordinando la perquisizione della sua abitazione e del suo ambulatorio. L’ipotesi è quella di omicidio colposo, con il sospetto che al campione non siano state fornite cure adeguate. “Non c’è stato alcun errore medico da parte di nessuno. Diego ha avuto un infarto che, per un paziente come lui, è la cosa più comune al mondo a morire così”, Luque si è difeso durante una conferenza stampa. “Purtroppo è un fatto che prima o poi potrebbe accadere. Sono orgoglioso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ finito nel registro degli indagati ilpersonale di Diego, Leopoldo Luque, che secondo quanto riporta ‘la Nacion’ è accusato di negligenza nelle cure dell’ex calciatore deceduto mercoledì 25 novembre 2020, all’età di 60 anni. La Giustizia argentina avrebbe avviato un’indagine su di lui ordinando la perquisizione della sua abitazione e del suo ambulatorio. L’ipotesi è quella di, con il sospetto che al campione non siano state fornite cure adeguate. “Non c’è stato alcun erroreda parte di nessuno. Diego ha avuto un infarto che, per un pazientelui, è la cosa più comune al mondo a morire così”, Luque si è difeso durante una conferenza stampa. “Purtroppo è un fatto che prima o poi potrebbe accadere. Sono orgoglioso ...

