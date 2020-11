Il suo amico non c’è più | muore a 19 anni | Insieme fino all’ultima sterzata

Leggi su chenews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il tragico incidente nel padovano, l’auto travolge i contatori del gas e finisce fuori strada. 19enne, l’altro è grave. Incidente padovano (Leggo)Un terribile incidente, nella giornata di ieri nel padovano. Un 19 enne perde la vita, ed il suo, passeggero accanto a lui è in gravi condizioni. L’incidente ha una dinamica abbastanza chiara. L’auto sbandando per non si sa bene quale motivo, di certo qualcosa ha fatto perdere il controllo dell’autovettura, finisce fuori strada, ma prima investe alcuni contatori del gas. Niente da fare per il giovane Sammy El Fartass, 19di Mira, in provincia di Venezia, molto grave il suo compagno di viaggio, suo coetaneo, di Pianiga, sempre in provincia di Venezia, stabilizzato e trasferito in ospedale. I soccorsi prontamente arrivati sul posto non hanno potuto che far ...