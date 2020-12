I pescatori in Libia prigionieri di Haftar tra trattative segrete e ricatti politici (Di lunedì 30 novembre 2020) Un ricatto che Globalist ha documentato in diversi articoli e interviste, rimarcando la marginalità a cui l'Italia si è autocondannata per via della sua politica oscillante, contradittoria, ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Un ricatto che Globalist ha documentato in diversi articoli e interviste, rimarcando la marginalità a cui l'Italia si è autocondannata per via della sua politica oscillante, contradittoria, ...

Avvenire_Nei : Libia. I pescatori italiani ostaggi del silenzio da 90 giorni. Il ricatto del generale - MatteoRichetti : Ho firmato l’interrogazione parlamentare di @GregoriodeFalco per capire se il Governo conferma l’esistenza di ques… - LucaBizzarri : Certe trattative vanno fatte con discrezione, lo capisco. Ma forse 85 giorni sono un po’ troppi, 85 giorni in cui 1… - ilSicilia : #Cronaca #Politica Pescatori rapiti in Libia, Di Maio: “I negoziati richiedono sempre tempo” - peppecultrera : RT @MT_Meli_: I 18 pescatori di Mazara del Vallo sono prigionieri in Libia da 90 giorni. Ribadiamolo, visto che sembri non importare a ness… -