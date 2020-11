"Ho perso 20mila euro per aver creduto a una (falsa) pubblicità con Jovanotti"

(Di lunedì 30 novembre 2020) Gli annunci compaiono come articoli in fondo alle home page di siti d'informazione o nelledi pagine Facebook. Il testo è pressoché identico ma cambia ilnaggio famoso: Barbara D'Urso, ...

La Stampa

Gli annunci compaiono come articoli in fondo alle home page di siti d’informazione o nelle pubblicità di pagine Facebook. Il testo è pressoché identico ma cambia il personaggio famoso: Barbara D’Urso, ...MILANO. Dicembre 2019. Chiara versa 10.000 euro a una piattaforma di trading online dopo aver visto una pubblicità con Jovanotti. Il giorno dopo riceve una telefonata in cui il suo account manager la ...