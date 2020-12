Esplosione del Vortice Polare? Ipotesi plausibile per un super INVERNO (Di lunedì 30 novembre 2020) Sì è vero, il Vortice Polare è fortissimo e non possiamo nasconderci dietro un dito. D’altronde ne abbiamo parlato anche noi e continueremo a farlo, ma quante volte vi abbiamo detto che a dispetto di velocità dei venti stratosferici da record quest’anno vanno tenute in considerazione anche altre forzanti? Abbiamo accennato alla Nina e continueremo a descriverne l’andamento, abbiamo parlato del ruolo delle anomalie oceaniche, abbiamo accennato alla QBO. In particolare Nina e QBO+, lo ricorderete, è un’accoppiata potenzialmente devastante. Annate con questo tipo di configurazione avevano portato a eventi stratosferici notevolissimi, ovvero a riscaldamenti stratosferici improvvisi capaci di mandare in frantumi anche il Vortice Polare. INVERNO già scritto? Piano, il Vortice ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Sì è vero, ilè fortissimo e non possiamo nasconderci dietro un dito. D’altronde ne abbiamo parlato anche noi e continueremo a farlo, ma quante volte vi abbiamo detto che a dispetto di velocità dei venti stratosferici da record quest’anno vanno tenute in considerazione anche altre forzanti? Abbiamo accennato alla Nina e continueremo a descriverne l’andamento, abbiamo parlato del ruolo delle anomalie oceaniche, abbiamo accennato alla QBO. In particolare Nina e QBO+, lo ricorderete, è un’accoppiata potenzialmente devastante. Annate con questo tipo di configurazione avevano portato a eventi stratosferici notevolissimi, ovvero a riscaldamenti stratosferici improvvisi capaci di mandare in frantumi anche ilgià scritto? Piano, il...

