Elisabetta Gregoraci e i pacchi (non di Natale): “Pierpaolo batte tutti” (Di lunedì 30 novembre 2020) Un po’ in anticipo rispetto al solito, è tempo dei consueti bilanci di fine anno anche al Grande Fratello Vip 5. A stilarli è Elisabetta Gregoraci: la showgirl calabrese ha messo a confronto Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta sulla base delle loro misure, sconvolgendo Dayane e Rosalinda. Tra le altre cose, EliGreg si è espressa mentre l’ex tronista di Uomini e Donne era ancora in mutande, poco prima che si mettesse a letto insieme a tutti gli altri inquilini della stanza arancione. Chissà che i concorrenti della stanza blu, come fatto in precedenza con la lite tra la Gregoraci e Pier, non abbiano ascoltato anche questa perla regalata a sorpresa da Elisabetta. Elisabetta Gregoraci promuove Pierpaolo, bocciatura per Andrea L’angolo pagelle di Elisabetta ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 30 novembre 2020) Un po’ in anticipo rispetto al solito, è tempo dei consueti bilanci di fine anno anche al Grande Fratello Vip 5. A stilarli è: la showgirl calabrese ha messo a confronto Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta sulla base delle loro misure, sconvolgendo Dayane e Rosalinda. Tra le altre cose, EliGreg si è espressa mentre l’ex tronista di Uomini e Donne era ancora in mutande, poco prima che si mettesse a letto insieme a tutti gli altri inquilini della stanza arancione. Chissà che i concorrenti della stanza blu, come fatto in precedenza con la lite tra lae Pier, non abbiano ascoltato anche questa perla regalata a sorpresa dapromuove Pierpaolo, bocciatura per Andrea L’angolo pagelle di...

Smile_Isa7 : RT @fabriburatti: Noi critichiamo tanto Elisabetta, ma è Pierpaolo che non capisce un cazzo. Cosa non capisci che la Gregoraci non te la da… - fabriburatti : Noi critichiamo tanto Elisabetta, ma è Pierpaolo che non capisce un cazzo. Cosa non capisci che la Gregoraci non te… - epiclove_ : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci e Marx #GFVIP - VicolodelleNews : '#GFVip' Shock Nel cuore della notte Elisabetta Gregoraci incalza Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta ed Enock Barw… - trashinando : Elisabetta Gregoraci è la classica persona che anche se non vuole stare con un'altra, la cerca e pretende la sua at… -