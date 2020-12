Covid-19, Giani: spero tra 7 giorni Toscana arancione e poi gialla (Di lunedì 30 novembre 2020) Il vantaggio è che, se questa ordinanza io la posso firmare prima delle ore 16, anticipa la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale ' e quindi permette di aprire i negozi già sabato mattina. ... Leggi su intoscana (Di lunedì 30 novembre 2020) Il vantaggio è che, se questa ordinanza io la posso firmare prima delle ore 16, anticipa la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale ' e quindi permette di aprire i negozi già sabato mattina. ...

qn_lanazione : #Covid #Toscana, #Giani: 'Spero in una sola settimana arancione, poi in fascia gialla' - intoscana : #Covid19, i contagi in #Toscana sono al livello di 40 giorni fa, il presidente @EugenioGiani chiederà un’accelerazi… - CGavinana : In #Toscana 1300 morti in un mese più del totale della prima ondata Saranno altri 600 nei prossimi 15 giorni Ma per… - ARSToscana : RT @toscananotizie: Emergenza #Covid, la nuova ordinanza di @EugenioGiani su spostamenti e attività. - infoitinterno : Covid, il presidente Giani anticipa i dati della Toscana: 'I nuovi casi sono 893' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani HTTP/1.1 Server Too Busy