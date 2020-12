Cat-calling, campagna Zurich per una legge a difesa delle donne (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 25 novembre è stata la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle donne, ma per Zurich e Zurich Connect è importante proteggere le donne ogni giorno. Da sempre impegnate contro la violenza di genere, Zurich Italia e Zurich Connect confermano anche quest'anno il loro impegno nel combattere ogni forma di prevaricazione contro le donne e nel creare consapevolezza. “Tutte le donne hanno subito cat-calling almeno una volta nella vita: un fischio, un apprezzamento indesiderato o un commento volgare, e spesso questo atteggiamento non viene percepito come molestia. Abbiamo deciso, quindi, di promuovere una petizione per inserire anche nel nostro ordinamento il reato di cat-calling”, ha commentato Angela ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 25 novembre è stata la Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle, ma perConnect è importante proteggere leogni giorno. Da sempre impegnate contro la violenza di genere,Italia eConnect confermano anche quest'anno il loro impegno nel combattere ogni forma di prevaricazione contro lee nel creare consapevolezza. “Tutte lehanno subito cat-almeno una volta nella vita: un fischio, un apprezzamento indesiderato o un commento volgare, e spesso questo atteggiamento non viene percepito come molestia. Abbiamo deciso, quindi, di promuovere una petizione per inserire anche nel nostro ordinamento il reato di cat-”, ha commentato Angela ...

