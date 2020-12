Barone | “Bene De Luca su Zes e fiscalità di vantaggio | serve battaglia comune”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Zes edisono al centro del programma di Governo di Dema oraunacomune per sollecitare il Governo centrale”. Così Luigi, presidente del Consorzio Asi di Benevento e consigliere Ficei con delega a Sud e Zes, commenta le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania che oggi ha presentato il programma di Governo e rilancia il suo invito a fare fronte comune per tutelare lo sviluppo industriale della nostra Regione. “Non posso che accogliere con soddisfazione – continua– le sollecitazioni di Deal Governo centrale in merito al rifinanziamento delle Zes e all’istituzione di unadiper il Sud”. “Ciò – ...