Amici 20 | Leonardo Lamacchia scelto da un produttore discografico

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 novembre 2020) Durante la terza puntata di ‘20’ andata in onda sabato 28 novembre non ci sono state solo semplici esibizioni. Gli allievi della scuola di ‘di Maria De Filippi’, infatti, oltre a dover dimostrare di meritarsi un posto tra i banchi del programma, hanno avuto la possibilità di presentare i propri inediti davanti alMichele Canova, che era in diretta via webcam dalla propria abitazione di Los Angeles. Dopo la litigata accaduta a ‘20’ tra l’aspirante ballerina Rosa, membra del team di Lorella Cuccarini e la professoressa di danza classica Alessandra Celentano, ci sono stati anche momenti che riguardavano solo i ragazzi e le loro esibizioni che sono un po’ il perno di quello che è il fine del programma. In questo caso specifico, l’inedito Via Padova dell’aspirante ...