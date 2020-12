18 miliardi di euro di «ristori» in poco più di un mese e a gennaio arriva il quinto (Di martedì 1 dicembre 2020) Diciotto miliardi di euro in meno di un mese per quattro decreto «ristori». E un quinto già si prepara a gennaio. E non è detto che sarà l’ultimo, dato che la pandemia continuerà richiederà nuove chiusure. Domenica notte il governo ha approvato un nuovo tassello della sua politica di risarcimento per le categorie colpite dalle quarantene per limitare la mobilità della popolazione, e quindi la diffusione del Covid: il «ristori quater». Il provvedimento si aggiunge alle misure che si sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 dicembre 2020) Diciottodiin meno di unper quattro decreto «». E ungià si prepara a. E non è detto che sarà l’ultimo, dato che la pandemia continuerà richiederà nuove chiusure. Domenica notte il governo ha approvato un nuovo tassello della sua politica di risarcimento per le categorie colpite dalle quarantene per limitare la mobilità della popolazione, e quindi la diffusione del Covid: il «quater». Il provvedimento si aggiunge alle misure che si sono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

(Teleborsa) - Tra il 2018 e 2019 il settore energetico italiano ha avuto un calo del fatturato dello 0,54% e degli utili del 6,56%, avendo contestualmente visto aumentare i debiti (+10,6%). La pandemi ...

Legge di bilancio 2021 e persone con disabilità

Anffas Nazionale ha deciso, tramite la sua Unità di Crisi su COVID-19, di predisporre un documento che evidenzia le norme più significative contenute all'interno del disegno di Legge di bilancio per l ...

