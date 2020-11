Tyson vs Roy Jones | nessun vincitore

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) Sul ring dello Staples Center di Los Angeles si è chiuso in parità il match travs Roy, due leggende della boxe. Nonostante l’età, i due contendenti hanno mostrato ancora lampi di vera classe, in particolare Iron Mike a quindici anni dall’ultima apparizione. L’incontro si è svolto sulla lunghezza di otto round di due minuti ciascuno, senza pubblico e senza casci protettivo.vs Roy: cosa è accaduto? Entrambi hanno approcciato l’incontro senza risparmiarsi. Iron Mike, 54 anni e 100 kg di peso, è stato molto duro e veloce fin dal primo round, mentre Roy, 51 anni edi ben 4 titoli mondiali in 4 categorie differenti, ha scelto una tattica più attendista. Alla quarta ripresaha assestato due ganci che hanno ...