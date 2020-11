"Si vede la luce, serva a non ricascarci. Ne usciremo a fine estate" (Di domenica 29 novembre 2020) “Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato. Ora dipende da come ci comporteremo. Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività. in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus”. A dirlo, alla Stampa, è il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. “C’è grande attesa per i vaccini, di cui uno sembrerebbe addirittura conferire immunità sterilizzante: cioè impedire il contagio. Per fine gennaio in Italia, incrociando le dita rispetto alle approvazioni di Fda ed Ema, inizieremo la campagna d’immunizzazione con il vaccino di Pfizer”. Al Fatto Quotidiano Locatelli definisce “falsa la notizia che non si stia lavorando alla campagna vaccinale. Già da tempo ci ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) “Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato. Ora dipende da come ci comporteremo. Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività. in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus”. A dirlo, alla Stampa, è il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. “C’è grande attesa per i vaccini, di cui uno sembrerebbe addirittura conferire immunità sterilizzante: cioè impedire il contagio. Pergennaio in Italia, incrociando le dita rispetto alle approvazioni di Fda ed Ema, inizieremo la campagna d’immunizzazione con il vaccino di Pfizer”. Al Fatto Quotidiano Locatelli definisce “falsa la notizia che non si stia lavorando alla campagna vaccinale. Già da tempo ci ...

