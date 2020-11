Renato Zero si commuove a Domenica In ringraziando il suo pubblico (Di domenica 29 novembre 2020) Il cantante Renato Zero è stato ospite a “Domenica In” e ringraziando il suo pubblico si commuove e dice: “E’ la ragione primaria”. “Oltre questo c’è un silenzio di gratitudine, di conforto, di carezze Per molti di loro che si sono trasmessi questa fede, questa bella abitudine di venirmi a trovare – spiega parlando dei ‘sorcini’ che partecipano ai suoi concerti – La musica la consideriamo leggera, ma non è così. Questa canzonetta ha fatto delle cose, al suo passaggio, veramente meravigliose”. Zero ha ringraziato diversi cantanti, tra cui Fabrizio De André, Gino Paoli, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Lucio Dalla e poi precisa: “Si decide di fare questo specie per gli esempi, che sono sempre quelli in questo Paese a cui vorremmo affidare il nostro coraggio. Io sono ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 29 novembre 2020) Il cantanteè stato ospite a “In” eil suosie dice: “E’ la ragione primaria”. “Oltre questo c’è un silenzio di gratitudine, di conforto, di carezze Per molti di loro che si sono trasmessi questa fede, questa bella abitudine di venirmi a trovare – spiega parlando dei ‘sorcini’ che partecipano ai suoi concerti – La musica la consideriamo leggera, ma non è così. Questa canzonetta ha fatto delle cose, al suo passaggio, veramente meravigliose”.ha ringraziato diversi cantanti, tra cui Fabrizio De André, Gino Paoli, Domenico Modugno, Lucio Battisti, Lucio Dalla e poi precisa: “Si decide di fare questo specie per gli esempi, che sono sempre quelli in questo Paese a cui vorremmo affidare il nostro coraggio. Io sono ...

