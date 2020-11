Recovery Fund, Amendola: “Daremo vita a una governance straordinaria, spesa deve essere veloce” (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “La maggioranza lavora coesa per il Recovery, 209 mld. Daremo vita a una governance straordinaria perche’ la spesa deve essere veloce ed efficace. Pesa sul cronoprogramma di Bruxelles il veto di Polonia e Ungheria”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, Enzo Amendola, in una dichiarazione ai tg. MELILLI: BENE AMENDOLA, STRUTTURA GOVERNANCE A ESAME PARLAMENTO Leggi su dire (Di domenica 29 novembre 2020) ROMA – “La maggioranza lavora coesa per il Recovery, 209 mld. Daremo vita a una governance straordinaria perche’ la spesa deve essere veloce ed efficace. Pesa sul cronoprogramma di Bruxelles il veto di Polonia e Ungheria”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, Enzo Amendola, in una dichiarazione ai tg. MELILLI: BENE AMENDOLA, STRUTTURA GOVERNANCE A ESAME PARLAMENTO

AnnalisaChirico : Sul Corriere si legge che per la governance del Recovery fund il premier starebbe pensando a: cabina di regia di Pa… - matteosalvinimi : E si dimenticano le nuove imposte europee istituite per finanziare il recovery fund, senza contare che l'uso delle… - ilriformista : Una task force da 300 persone per gestire i 209 miliardi in arrivo dall’Europa - carloarbini51 : RT @mbx1900: 300 tecnici per gestire il Recovery Fund; 400 per il CTS .. etc Ma allora a cosa serve il Governo? #RecoveryFund - dok2172 : RT @IlPrimatoN: Ci mancava un'altra task force: il governo pronto a nominare 300 esperti per la gestione del Recovery Fund -