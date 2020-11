Poliziotto "adotta" due nonni soli e in difficoltà. “Non sto facendo nulla di speciale” (Di domenica 29 novembre 2020) “Non sto facendo nulla di speciale”. Sono le parole di Giuseppe, Poliziotto della Stradale di Bellano (Lecco), che ha adottato come suoi nonni Lucia e Romeo.Gli porta la spesa e si accerta che stiano bene - è spiegato sulla pagina Facebook della Polizia di Stato -. Poi torna dalla sua famiglia. I due, quasi 90 anni, non hanno parenti vicino che possano occuparsi di loro e in questo periodo, con il Covid, hanno difficoltà a muoversi”. E così, dopo una telefonata fatta alla vicina caserma della Polizia Stradale, Giuseppe ha cominciato ad occuparsi di loro - racconta la Polizia - . Qualche giorno fa Lucia e Romeo hanno voluto scrivere una lettera di ringraziamento al Questore di Lecco: “Bravo Giuseppe, angelo silenzioso, siamo certi che tanti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020)stodi. Sono le parole di Giuseppe,della Stradale di Bellano (Lecco), che hato come suoiLucia e Romeo.Gli porta la spesa e si accerta che stiano bene - è spiegato sulla pagina Facebook della Polizia di Stato -. Poi torna dalla sua famiglia. I due, quasi 90 anni, non hanno parenti vicino che possano occuparsi di loro e in questo periodo, con il Covid, hannoa muoversi”. E così, dopo una telefonata fatta alla vicina caserma della Polizia Stradale, Giuseppe ha cominciato ad occuparsi di loro - racconta la Polizia - . Qualche giorno fa Lucia e Romeo hanno voluto scrivere una lettera di ringraziamento al Questore di Lecco: “Bravo Giuseppe, angelo silenzioso, siamo certi che tanti ...

