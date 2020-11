Milano – Schianto tra un taxi e un rider in monopattino: ferito un 23enne (Di domenica 29 novembre 2020) Incidente in via dei Missaglia a Milano nella serata di sabato 28 novembre: un rider in monopattino di 23 anni è finito sull’asfalto dopo un violento Schianto con un taxi. Tutto è accaduto intorno alle 19.45, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni del 23enne erano apparse critiche, tanto Leggi su periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) Incidente in via dei Missaglia anella serata di sabato 28 novembre: unindi 23 anni è finito sull’asfalto dopo un violentocon un. Tutto è accaduto intorno alle 19.45, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni delerano apparse critiche, tanto

MoliPietro : Milano – Schianto tra un taxi e un rider in monopattino: ferito un 23enne - RedazioneLaNews : #Milano Incidente in via dei Missaglia, schianto tra un taxi e un rider in monopattino: ferito un 23enne - tilonews : #BustoArsizio | Sono in fase di accertamento le cause dell’#incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Schianto Incidente in via dei Missaglia, schianto tra un taxi e un rider in monopattino: ferito un 23enne MilanoToday.it Milano – Schianto tra un taxi e un rider in monopattino: ferito un 23enne

Incidente in via dei Missaglia a Milano nella serata di sabato 28 novembre: un rider in monopattino di 23 anni è finito sull’asfalto dopo un violento schianto con un taxi. Tutto è accaduto intorno all ...

Incidente in via dei Missaglia, schianto tra un taxi e un rider in monopattino: ferito un 23enne

Incidente in via dei Missaglia a Milano nella serata di sabato 28 novembre: un rider in monopattino di 23 anni è finito sull'asfalto dopo un violento schianto con un taxi. Tutto è accaduto intorno all ...

Incidente in via dei Missaglia a Milano nella serata di sabato 28 novembre: un rider in monopattino di 23 anni è finito sull’asfalto dopo un violento schianto con un taxi. Tutto è accaduto intorno all ...Incidente in via dei Missaglia a Milano nella serata di sabato 28 novembre: un rider in monopattino di 23 anni è finito sull'asfalto dopo un violento schianto con un taxi. Tutto è accaduto intorno all ...