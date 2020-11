Locatelli: “Restrizioni non vanno allentate” (Di domenica 29 novembre 2020) “Le restrizioni andavano allentate solo con 6, 7 mila casi al giorno.” A dirlo è Franco Locatelli a La Stampa, dove esprime le sue perplessità circa le nuove misure di contenimento che sembrano orientate sempre più verso un allentamento. “Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato. Ora dipende da come ci comporteremo. Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus. Ma quest’anno dobbiamo scordarci grandi tavolate a Natale, feste in piazza e concerti per Capodanno.” Quanto alle festività, per Locatelli dovremo limitare al lumicino i contatti, riducendoli agli “affetti più cari in un numero assolutamente ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020) “Le restrizioni andavano allentate solo con 6, 7 mila casi al giorno.” A dirlo è Francoa La Stampa, dove esprime le sue perplessità circa le nuove misure di contenimento che sembrano orientate sempre più verso un allentamento. “Il sistema di misure differenziate in rapporto ai livelli di rischio ha funzionato. Ora dipende da come ci comporteremo. Se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno, un numero che consente di fare contact tracing contribuendo a impedire la propagazione incontrollata del virus. Ma quest’anno dobbiamo scordarci grandi tavolate a Natale, feste in piazza e concerti per Capodanno.” Quanto alle festività, perdovremo limitare al lumicino i contatti, riducendoli agli “affetti più cari in un numero assolutamente ...

QuotidianPost : Locatelli: “Restrizioni non vanno allentate” - SkyTG24 : Covid, Franco Locatelli: 'Con 6-7mila casi al giorno si potranno allentare restrizioni' - alelu62 : Io non vado a sciare, ma voi ?? state devastando economicamente l’#Italia e il nostro equilibrio com queste restrizi… - ninoBertolino : RT @LaStampa: Il presidente dell'Istituto superiore di sanità mette in guardia: «Non cantiamo vittoria e continuiamo a rispettare le misure… - alcinx : RT @LaStampa: Il presidente dell'Istituto superiore di sanità mette in guardia: «Non cantiamo vittoria e continuiamo a rispettare le misure… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli “Restrizioni Coronavirus: Campania verso blocco della mobilità dopo mezzanotte Affaritaliani.it