Il Co-Teaching | tipologie e occasioni d’uso

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 29 novembre 2020) Il co-(in italiano, insegnamento cooperativo o co-docenza) è un metodo di insegnamento usato più spesso di quanto si immagini: non solamente quando ci sono due insegnanti di una stessa materia in compresenza (ad esempio, ITP e docente curriculare), ma anche quando vi è in classe la presenza dell’insegnante di sostegno. L'articolo .