Genoa, Preziosi: "Addio Faggiano scelta che andava fatta. Maran ha mia fiducia, ora spetta ai giocatori" (Di domenica 29 novembre 2020) Arrivano alcune parole da parte del presidente del Genoa Enrico Preziosi rilasciate a Il Secolo XIX a seguito della decisione di interrompere il rapporto di lavoro col il direttore sportivo Daniele Faggiano. Una scelta arrivata nella giornata di ieri attraverso un comunicato molto breve apparso sul sito del club. Il numero uno del Grifone non ha spiegato cosa accaduto ma ha ribadito che si è trattato di un qualcosa di dovuto.Preziosi: "Addio Faggiano andava fatto. Su Maran e la squadra..."caption id="attachment 1016711" align="alignnone" width="621" Faggiano Genoa (screenshot Twitter Genoa)/caption"L'addio con Faggiano? Era un qualcosa che andava fatto. Non è una ...

