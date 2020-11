F2 GP Bahrain 2020 Gara 2, la risposta di Shwartzman! (Di domenica 29 novembre 2020) La F2 saluta il weekend del GP del Bahrain 2020 con la fine di Gara 2. Robert Shwartzman ritorna a vincere dopo l’ultima volta in occasione del GP di Spa, quando ancora era in lotta per il titolo. La situazione ora è differente, ma il primo posto di oggi è un bel segnale di ripresa. Alle sue spalle troviamo Nikita Mazepin e Louis Deletraz, autori di una grande prestazione. F2 GP Bahrain 2020 Gara 2 – Il riassunto della sessione Allo spegnimento dei semafori Tsunoda parte bene, ma Shwartzman fa addirittura meglio e si porta in testa. Ulteriore sfortuna per il giapponese è una foratura, che lo costringe a prendere la via dei box. Il russo del team Prema ne approfitta per allungare, mentre poco più indietro si scatena la lotta per la P4 tra Schumacher e Mazepin. Il russo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) La F2 saluta il weekend del GP delcon la fine di2. Robert Shwartzman ritorna a vincere dopo l’ultima volta in occasione del GP di Spa, quando ancora era in lotta per il titolo. La situazione ora è differente, ma il primo posto di oggi è un bel segnale di ripresa. Alle sue spalle troviamo Nikita Mazepin e Louis Deletraz, autori di una grande prestazione. F2 GP2 – Il riassunto della sessione Allo spegnimento dei semafori Tsunoda parte bene, ma Shwartzman fa addirittura meglio e si porta in testa. Ulteriore sfortuna per il giapponese è una foratura, che lo costringe a prendere la via dei box. Il russo del team Prema ne approfitta per allungare, mentre poco più indietro si scatena la lotta per la P4 tra Schumacher e Mazepin. Il russo della ...

