Doppia detersione fai da te: due steps per una pelle pulita davvero! (Di domenica 29 novembre 2020) Avete mai pensato ad una Doppia detersione per ottenere una pelle più luminosa e pulita? Più facile a farsi che a dirsi! Questo tipo di pulizia prevede due passaggi e non necessita di panni microfibra o dischetti in cotone. Un metodo fai da te particolarmente efficace che vi aiuterà a ritrovare un viso fresco e splendente. Scegliete un detergente oleoso e uno schiumoso e già sarete a metà dell’opera. Curiose di conoscere il resto? Iniziamo! Doppia detersione fai da te: i passaggi fondamentali Questa tecnica è nata per rimuovere il trucco delle geishe giapponesi, basato interamente su una base make-up bianchissima. I passaggi da fare sono due: si inizia con un detergente oleoso, per poi passare ad uno schiumoso. Munitevi, quindi, di olio struccante e massaggiatelo su tutto il viso, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 29 novembre 2020) Avete mai pensato ad unaper ottenere unapiù luminosa e? Più facile a farsi che a dirsi! Questo tipo di pulizia prevede due passaggi e non necessita di panni microfibra o dischetti in cotone. Un metodo fai da te particolarmente efficace che vi aiuterà a ritrovare un viso fresco e splendente. Scegliete un detergente oleoso e uno schiumoso e già sarete a metà dell’opera. Curiose di conoscere il resto? Iniziamo!fai da te: i passaggi fondamentali Questa tecnica è nata per rimuovere il trucco delle geishe giapponesi, basato interamente su una base make-up bianchissima. I passaggi da fare sono due: si inizia con un detergente oleoso, per poi passare ad uno schiumoso. Munitevi, quindi, di olio struccante e massaggiatelo su tutto il viso, ...

