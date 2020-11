Coronavirus in Calabria, curva e ricoveri in calo: 294 positivi e 9 vittime (Di domenica 29 novembre 2020) Sono 294 i nuovi casi di Coronavirus in Calabria, in calo rispetto a ieri e con un tasso di positivit dell'11,5% . Nove i decessi nelle ultime 24 ore, in calo i ricoveri in regime ordinario che ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 29 novembre 2020) Sono 294 i nuovi casi diin, inrispetto a ieri e con un tasso dit dell'11,5% . Nove i decessi nelle ultime 24 ore, inin regime ordinario che ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, folla in centro a #Torino. Da oggi Lombardia, Piemonte e Calabia in arancione #ANSA - Soverato : Coronavirus, oggi in Calabria si registrano 9 morti e 294 nuovi casi - CDNewsCalabria : Coronavirus. Bollettino Regione Calabria, +294 positivi rispetto a ieri - citynowit : Coronavirus in Calabria, il Bollettino della Regione segna +294 - Strill_it : Coronavirus Calabria – 294 nuovi casi, 21 a Reggio e provincia -