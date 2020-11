Congelamento motori dal 2022 | Ferrari favorevole

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) La Formula 1 anche quest’anno ha visto il dominio della Mercedes e, di conseguenza, già ci si proietta sul futuro e sulle varie novità regolamentari che arriveranno prossimamente. In casain queste ultime ore si è appreso di un cambio di strategia su un punto piuttosto importante, quello del. La Red Bull ha chiesto che quest’opzione entri in vigore a partire dalla stagione. In un primo momento da Maranello avevano fatto sapere di essere contrari a questa soluzione, mentre adesso la posizione della scuderia italiana è cambiata. Ovviamente, qualora ci si dovesse accordare per questo cambiamento, sarebbe necessario rimodulare anche un altro aspetto delle nuove regole. Mattia Binotto, team principal della, è intervenuto sull’argomento durante il weekend dedicato ...