Vinile di David Gilmour di “Yes | I Have Ghosts”

Il nuovo singolo ispirato a "A Theatre for Dreamers" il romanzo della moglie Polly è disponibile da ieri, venerdì 27 novembre, in edizione limitata. Il vinile di David Gilmour, può essere una grande idea di regalo per gli amanti della musica e non solo. Perchè comprare il Vinile di David Gilmour in edizione limitata? "Yes, I Have Ghosts", nel quale la figlia Romany canta e suona l'arpa, è stato scritto dallo stesso Gilmour insieme alla moglie Polly Samson ed è ispirato a "A Theatre for Dreamers", il nuovo romanzo di quest'ultima. Già questo vale l'acquisto. Inoltre il Vinile contiene una versione inedita del brano firmata da Andy Jackson. "Quando ho iniziato a lavorare a questa canzone è cominciato il periodo di lockdown e ho dovuto cancellare la sessione di ...

Il disco in Vinile di David Gilmour è sicuramente un pezzo da collezione. Un brano unico che racconta una storia romantica e sentita ...

