Test Formula E | prima giornata positiva per André Lotterer

(Di sabato 28 novembre 2020) La stagione diE può considerarsi iniziata con la partenza deistagionali. Dopo la presentazione delle bellissime livree come quelle di Audi, Venturi Racing, Dragon Penske, Mahindra ecc., i nostri beniamini si sono calati nell’abitacolo delle loro monoposto elettriche per riprendere il ritmo dopo la pausa estiva.E, nella mattina sorprende Mortara Durante ieffettuati durante la mattina, il pilota più veloce è stato Edoardo Mortara su Rookit Racing che in 43 giri riesce a chiudere col best crono pari a 1:18.148. Alle sue spalle chiudono in seconda posizione il neo campione Antonio Félix Da Costa su DS Techeetah con un tempo di 1:18.179 e terzo Oliver Turvey con Nio 333 FE Team, leggermente più distante, in 1:18.325 Mitch Evans (1:20.318),...