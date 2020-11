Sophie Codegoni bacchetta i corteggiatori a Uomini e Donne: “Basta parolacce!” (Di sabato 28 novembre 2020) Sembra proprio che, dopo un inizio in sordina, anche il trono di Sophie Codegoni stia entrando nel vivo. La giovane tronista, infatti, sembra sempre più presa dal timido Matteo, ma anche dall’arrogante Antonio. E, ora che è entrato a gamba tesa anche il giocatore di pallacanestro Giorgio, Sophie sembra davvero molto confusa sul dal farsi. Solo su una cosa Sophie Codegoni è inflessibile, tanto che bacchetta i suoi corteggiatori senza pietà. Ma di cosa si tratta? Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, i telespettatori hanno assistito a uno scontro piuttosto acceso tra Antonio e Giorgio. I due giovani corteggiatori hanno temperamenti che si incendiano con facilità e non se le sono certo mandate a dire. Dunque, ... Leggi su giornal (Di sabato 28 novembre 2020) Sembra proprio che, dopo un inizio in sordina, anche il trono distia entrando nel vivo. La giovane tronista, infatti, sembra sempre più presa dal timido Matteo, ma anche dall’arrogante Antonio. E, ora che è entrato a gamba tesa anche il giocatore di pallacanestro Giorgio,sembra davvero molto confusa sul dal farsi. Solo su una cosaè inflessibile, tanto chei suoisenza pietà. Ma di cosa si tratta? Nella puntata di ieri di, i telespettatori hanno assistito a uno scontro piuttosto acceso tra Antonio e Giorgio. I due giovanihanno temperamenti che si incendiano con facilità e non se le sono certo mandate a dire. Dunque, ...

Notiziedi_it : Sophie Codegoni, ecco perché in amore non riesce a lasciarsi andare… - iamgrent : e comunque jasmine mi sembra un incrocio tra zara larson e sophie codegoni. PER ME EH. #thevoicesenior - zazoomblog : UeD il padre di Sophie Codegoni è fidanzato con Man Lo Zhang - #padre #Sophie #Codegoni #fidanzato - infoitcultura : Uomini e Donne, Sophie Codegoni e i suoi amori: lite con Antonio. Anticipazioni venerdì 27 novembre 2020 - Notiziedi_it : Sophie Codegoni, ecco perché in amore non riesce a lasciarsi andare… -