“Riesumate il cadavere” Maradona non riposa in pace | caos eredità | spunta un altro figlio segreto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Il dopo-è già iniziato e si preannuncia per niente facile. Diego Armandoè venuto a mancare all'età di 60 anni a causa di un arresto cardiaco, il mondo intero lo sta piangendo perché è stato il giocatore più forte di tutti: la suacalcistica è immensa, ma anche quella economica non scherza. Si stima infatti che dovrebbe ammontare tra gli 80 e i 150 milioni di dollari fra case, auto, gioielli, vendite in Argentina e in numerosi altri paesi: come evidenziato da RaiNews, si sta profilando una rovente battaglia legale innanzitutto perché i pretendenti sono molto numerosi. In prima fila ci sono quattro donne e la rispettiva prole: la moglie Claudia con le figlie Dalma e Giannina; Cristiana Sinagra con Diego junior; Valerio Sabalain con la figlia Jana; Veronica Ojeda con il ...