Ricoveri a picco, brusca frenata per le vittime. Bollettino, inizia la discesa e un "buon Natale?" (Di sabato 28 novembre 2020) Il Bollettino di sabato 28 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 26.323 contagi su 225.940 tamponi analizzati, con il tasso di positività sceso ulteriormente all'11,7% (-1,1). Finalmente dopo una settimana drammatica è sceso in maniera importante il numero dei morti: oggi sono stati registrati 686 decessi a causa del Covid, ancora tanti ma decisamente meno degli 827 di ieri. Nei giorni scorsi il trend era infatti stato molto grave e si spera che il picco sia stato ormai superato: giovedì c'erano stati 822 morti, mercoledì 722 e martedì addirittura 853, il massimo dal 28 marzo scorso. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 24.214, anche se gli attualmente positivi restano un numero enorme: sono 789.308, anche se la pressione ospedaliera conferma di essere in fase calante. Oggi infatti sono stati registrati -385 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Ildi sabato 28 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 26.323 contagi su 225.940 tamponi analizzati, con il tasso di positività sceso ulteriormente all'11,7% (-1,1). Finalmente dopo una settimana drammatica è sceso in maniera importante il numero dei morti: oggi sono stati registrati 686 decessi a causa del Covid, ancora tanti ma decisamente meno degli 827 di ieri. Nei giorni scorsi il trend era infatti stato molto grave e si spera che ilsia stato ormai superato: giovedì c'erano stati 822 morti, mercoledì 722 e martedì addirittura 853, il massimo dal 28 marzo scorso. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 24.214, anche se gli attualmente positivi restano un numero enorme: sono 789.308, anche se la pressione ospedaliera conferma di essere in fase calante. Oggi infatti sono stati registrati -385 ...

Libero_official : #Bollettino: 26mila contagi e 686 morti: importante calo delle vittime e dei ricoveri. #Coronavirus, ecco tutte le… - lucaxx85 : @Emanuele676 @marcodifonzo è quella messa peggio? Ha gli ospedali più pieni, ma di nuovi ingressi ne ha ben pochi.… - ruiciccio : RT @AnsaToscana: Covid: Ars Toscana, ricoveri in calo ma crescono i decessi. Media di 56 morti al giorno, erano 30 durante picco marzo-apri… - MarcoRandellini : RT @AnsaToscana: Covid: Ars Toscana, ricoveri in calo ma crescono i decessi. Media di 56 morti al giorno, erano 30 durante picco marzo-apri… - AnsaToscana : Covid: Ars Toscana, ricoveri in calo ma crescono i decessi. Media di 56 morti al giorno, erano 30 durante picco mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri picco Covid, Ars: 'In Toscana superato il picco di ricoveri ma cresce il numero dei decessi' LA NAZIONE Coronavirus, bollettino 28 novembre: brusca frenata per le vittime e i ricoveri. Inizia la discesa?

Nei giorni scorsi il trend era infatti stato molto grave e si spera che il picco sia stato ormai superato ... Oggi infatti sono stati registrati -385 ricoveri con sintomi in reparti Covid (33.299 in ...

Coronavirus, 'Situazione in Ticino stabile'. Ma i ricoveri...

Preoccupano le ospedalizzazioni. Merlani: 'Non accennano a diminuire e abbiamo già raggiunto il numero di ricoveri della prima ondata' ...

Nei giorni scorsi il trend era infatti stato molto grave e si spera che il picco sia stato ormai superato ... Oggi infatti sono stati registrati -385 ricoveri con sintomi in reparti Covid (33.299 in ...Preoccupano le ospedalizzazioni. Merlani: 'Non accennano a diminuire e abbiamo già raggiunto il numero di ricoveri della prima ondata' ...