Ranieri | “E’ giusto che ci siano delle critiche quando non ci sono i risultati Dobbiamo essere meno belli ma più pratici”

Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria in vista della gara di lunedì contro il Torino:"Dimentichiamoci della Coppa Italia e adesso Dobbiamo saper reagire contro un Torino, anche lui, alla ricerca dei punti. Conosciamo Giampaolo, ha bisogno di far memorizzare ai propri giocatori determinati movimenti che i miei, mi sembra dieci-dodici che hanno giocato con lui, conoscono perfettamente. Dobbiamo andar lì a far punti. Dobbiamo tornare ad essere meno belli ma più pratici.Una volta che avranno memorizzato le geometrie di Giampaolo so che faranno molto bene. Fanno girare palla a uno o due tocchi e quando vai a pressare è molto difficile rubargli palla. Noi dovremo essere molto accorti e rapidi nel momento in cui ..."

