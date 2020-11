Protocollo cure a casa per il Covid, le nuove linee guida del CTS (Di sabato 28 novembre 2020) Le cure a casa per il Covid sono una vera e propria manna dal cielo per le strutture ospedaliere. I casi meno gravi subiscono il trattamento ad hoc per i sintomi al domicilio dei malati stessi. In modo da non stressare ulteriormente il personale sanitario, già ampiamente oberato di lavoro da ormai mesi e mesi. Si cerca quindi di trovare la giusta quadra che consenta a tutti di attraversare la convalescenza nel migliore dei modi. E il nuovo Protocollo per le cure a casa contro il Covid subentra proprio per dare indicazioni precise su quale sia il modus operandi da adottare. Un modo per dare sia ai pazienti che ai medici di base una strada da seguire per contrastare al meglio le potenziali derive del coronavirus. Con un trattamento farmacologico che proverà a ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Leper ilsono una vera e propria manna dal cielo per le strutture ospedaliere. I casi meno gravi subiscono il trattamento ad hoc per i sintomi al domicilio dei malati stessi. In modo da non stressare ulteriormente il personale sanitario, già ampiamente oberato di lavoro da ormai mesi e mesi. Si cerca quindi di trovare la giusta quadra che consenta a tutti di attraversare la convalescenza nel migliore dei modi. E il nuovoper lecontro ilsubentra proprio per dare indicazioni precise su quale sia il modus operandi da adottare. Un modo per dare sia ai pazienti che ai medici di base una strada da seguire per contrastare al meglio le potenziali derive del coronavirus. Con un trattamento farmacologico che proverà a ...

Veritas92859953 : RT @NOSTATO: Han trovato un improbabile vaccino in qualche mese, ma continuano a negare l'esistenza del protocollo di cure per il Covid. Qu… - amnesia96225614 : RT @NOSTATO: Han trovato un improbabile vaccino in qualche mese, ma continuano a negare l'esistenza del protocollo di cure per il Covid. Qu… - CuccioloHD : RT @NOSTATO: Han trovato un improbabile vaccino in qualche mese, ma continuano a negare l'esistenza del protocollo di cure per il Covid. Qu… -