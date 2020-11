Milano | nel 2021 oltre 2mila case pubbliche disponibili

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020), 28 nov. (Adnkronos) - Nelsaranno 2.214 gli appartamenti dell'offerta abitativa pubblica a. Di questi, 2.014 sonopopolari (Sap, Servizi abitativi pubblici, 982 comunali e 1.032 di proprietà Aler), cui vanno aggiunti altri 200 appartamenti, 150 del Comune e 50 di Aler, destinati ai Sat, i Servizi abitativi transitori con contratti brevi. Sono i numeri del nuovo Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali approvato nell'ultima seduta di giunta, che dovrà poi essere discusso in consiglio comunale. “Proseguiamo con il nostro piano di pieno utilizzo e di ottimizzazione delle risorse abitative, mettendo in campo anche per il prossimo anno il maggior numero di alloggi possibile", spiega l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. "La velocità e la ...