trevisotoday : Mascherine chirurgiche non sicure, 7500 sequestrate al mercato - news_modena : Donate 4.000 mascherine chirurgiche alla Croce Blu di San Prospero - bilanciaf2 : - tribuna_treviso : CORONAVIRUS / Maxisequestro al mercato di Castelfranco - UglCatania : Chiesto all'azienda di non sostituire le mascherine FFP2 con quelle chirurgiche. L'Ugl: 'Cresce il contagio dei dip… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine chirurgiche

Roma, 28 nov 09:50 - (Agenzia Nova) - Con il volto coperto da occhiali da sole e mascherina chirurgica è entrato in una famacia in zona Ottavia, nel quartiere primavalle, e ha minacciato con una ...La guardia di finanza di Palermo ha intensificato i controlli nei confronti di venditori ambulanti in città e in tutta la provincia: 49 i soggetti sanzionati di cui 3 risultati percettori di reddito d ...