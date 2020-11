Maradona, Raffaella Carrà svela il retroscena: “Arrestato per colpa mia” (Di sabato 28 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha scosso il mondo intero, compresa Raffaella Carrà. La nota showgirl ha svelato un curioso retroscena nelle ultime ore. Di seguito i dettagli Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 28 novembre 2020) La morte di Diego Armandoha scosso il mondo intero, compresa. La nota showgirl hato un curiosonelle ultime ore. Di seguito i dettagli Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

FraquelliMario : RT @infoitcultura: Maradona, Raffaella Carrà: «Per vedermi in concerto finì in prigione, gli volevo bene» - CarraFun : RT @infoitcultura: Maradona, Raffaella Carrà: «Per vedermi in concerto finì in prigione, gli volevo bene» - Gianna43851140 : RT @infoitcultura: Maradona, Raffaella Carrà: «Per vedermi in concerto finì in prigione, gli volevo bene» - inarteziogio : DOMANI SERA MILLY E RAFFAELLA IN PRIMA SERATA, IL GRANDE SABATO SERA DI RAI UNO, GRAZIE MARADONA!!! - ilgiornale : Nella lunga scia di ricordi commossi su Maradona spunta anche quello di Raffaella Carrà in cui racconta del loro pr… -