LIVE Biathlon, 15 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, si comincia! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile di Biathlon a Kontiolahti (Finlandia). La DIRETTA LIVE della 20 km maschile di Biathlon Il programma odierno e la startlist – La presentazione della tappa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Kontiolahti, in Finlandia: oggi, sabato 28 novembre, alle ore 14.20 italiane, scatterà anche per le donne la stagione 2020-2021. In casa Italia sono cinque le azzurre in gara: Nicole Gontier con il 2, Lisa Vittozzi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella 15 km individuale femminile di(Finlandia). Ladella 20 km maschile diIl programma odierno e la startlist – La presentazione della tappa Buongiorno e benvenuti allatestuale della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo diin programma a, in Finlandia: oggi, sabato 28 novembre, alle ore 14.20 italiane, scatterà anche per le donne la stagione 2020-2021. In casa Italia sono cinque le azzurre in gara: Nicole Gontier con il 2,...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per il via della Coppa del Mondo femminile: Wierer riuscirà a riconfermarsi? #biathlon @AleBergomi #28N… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per il via della Coppa del Mondo femminile: Wierer riuscirà a riconfermarsi? #biathlon… - OA_Sport : LIVE Biathlon, 20 km Kontiolahti in DIRETTA: Lukas Hofer vuol stupire nell’individuale, Johannes Boe punta al primo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la prima Individuale maschile della stagione: Johannes Boe sarà ancora l’uomo da battere? #biathlon… - neveitalia : LIVE da Kontiolahti per la prima Individuale maschile della stagione: Johannes Boe sarà ancora l’uomo da battere?… -