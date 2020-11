«La solidarietà è la strada migliore per uscire dalla crisi» (Di sabato 28 novembre 2020) Il 30 marzo 1989, grazie a un'idea di Danilo Fossati e di monsignor Luigi Giussani nasce il Banco alimentare. Una fondazione per promuovere politiche a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno della povertà ed esclusione sociale. Ogni anno il Banco alimentare organizza una colletta alimentare che quest'anno, per rispettare le regole di distanziamento sociale e garantire il diritto alla salute di tutti, sarà “dematerializzata". Fino all'8 dicembre saranno disponibili nei supermercati delle card da 2, 5 e 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà. Non solo, sarà possibile partecipare anche online sui siti Amazon ed Esselunga. «Cambia la forma, non la sostanza», questo il claim della nuova campagna di raccolta. Ne abbiamo parlato con il presidente Giovanni Bruno. Questo 2020 è un anno decisamente insolito. Come cambia l'impegno ... Leggi su panorama (Di sabato 28 novembre 2020) Il 30 marzo 1989, grazie a un'idea di Danilo Fossati e di monsignor Luigi Giussani nasce il Banco alimentare. Una fondazione per promuovere politiche a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno della povertà ed esclusione sociale. Ogni anno il Banco alimentare organizza una colletta alimentare che quest'anno, per rispettare le regole di distanziamento sociale e garantire il diritto alla salute di tutti, sarà “dematerializzata". Fino all'8 dicembre saranno disponibili nei supermercati delle card da 2, 5 e 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà. Non solo, sarà possibile partecipare anche online sui siti Amazon ed Esselunga. «Cambia la forma, non la sostanza», questo il claim della nuova campagna di raccolta. Ne abbiamo parlato con il presidente Giovanni Bruno. Questo 2020 è un anno decisamente insolito. Come cambia l'impegno ...

