Inzaghi | “Un’impresa unica | è una giornata indimenticabile”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare la Juventus. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Andrea Pirlo. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Soddisfazione – “Non ho più parole per questi ragazzi, per il loro sacrificio. Se avessimo osato un po’ di più forse avremmo addirittura potuto vincere. Abbiamo giocato una grande partita, bisogna solo ringraziare i giocatori“. Impresa – “Quando fai risultato con la Juve, una delle squadre più forti d’Europa, è chiaro che ti deve andare bene tutto. Avevo giocatori in difficoltà, devo fare loro un applauso. Ci sono mancati gli ultimi passaggi che ci avrebbero consentito di passare in vantaggio“. Coraggio – ...