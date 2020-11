Inzaghi: “Testa e gambe all’Udinese, Gotti mi piace tanto. Diego ha lasciato un vuoto enorme” (Di sabato 28 novembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l’Udinese, non è mancato un saluto a Diego Armando Maradona:“È andata via una leggenda del calcio. Lo ricordo con piacere, nell’ottobre del 2016 quando ci fu la Partita della Pace venne qui ad allenarsi. Diede calore a tutti, ha lasciato un vuoto enorme.Il Dortmund? “Domani testa e gambe devono essere rivolte soltanto all’Udinese. Che ha vinto l’ultima partita ed è una delle migliori difese del campionato. É allenata da Gotti che mi piace tanto.In porta Strakosha o Reina? Non l’ho ancora comunicato a loro stessi, glielo dirò al termine dell’allenamento. Non penso sia un problema, ma un vantaggio, sono due grandi portieri”.Roma, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Simoneha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l’Udinese, non è mancato un saluto aArmando Maradona:“È andata via una leggenda del calcio. Lo ricordo conre, nell’ottobre del 2016 quando ci fu la Partita della Pace venne qui ad allenarsi. Diede calore a tutti, haunenorme.Il Dortmund? “Domani testa edevono essere rivolte sol. Che ha vinto l’ultima partita ed è una delle migliori difese del campionato. É allenata dache mi.In porta Strakosha o Reina? Non l’ho ancora comunicato a loro stessi, glielo dirò al termine dell’allenamento. Non penso sia un problema, ma un vantaggio, sono due grandi portieri”.Roma, ...

