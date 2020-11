Infortunio Chiriches: problemi al flessore sinistro (Di sabato 28 novembre 2020) Infortunio Chiriches: problema all’adduttore sinistro per l’ex difensore del Napoli che ha dovuto abbandonare il campo Giornata da dimenticare per Vlad Chiriches. Il difensore del Sassuolo prima ha “regalato” il primo gol di Sanchez poi ha fatto autogol in occasione del raddoppio nerazzurro e infine si è infortunato. L’ex difensore del Napoli è uscito al 42? per un problema al flessore sinistro. Al suo posto De Zerbi ha fatto entrare Marlon. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020): problema all’adduttoreper l’ex difensore del Napoli che ha dovuto abbandonare il campo Giornata da dimenticare per Vlad. Il difensore del Sassuolo prima ha “regalato” il primo gol di Sanchez poi ha fatto autogol in occasione del raddoppio nerazzurro e infine si è infortunato. L’ex difensore del Napoli è uscito al 42? per un problema al. Al suo posto De Zerbi ha fatto entrare Marlon. Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : Palla persa. Autogol. Infortunio. Per #Chiriches un sabato da ricordare! #SassuoloInter - Cafeponci : RT @FBiasin: Palla persa. Autogol. Infortunio. Per #Chiriches un sabato da ricordare! #SassuoloInter - brighius : Caressa elogia chiriches Errore di chiriches sul primo goal Autogoal di chiriches Chiriches esce per infortunio Er Vate una garanzia - abdo_massa : RT @FBiasin: Palla persa. Autogol. Infortunio. Per #Chiriches un sabato da ricordare! #SassuoloInter - asrsupporter : RT @PeppeCaruso_97: Caressa ad inizio partita 'Grande stagione di Chiriches, anche senza infortuni' Dopo 45 minuti: colpevole sul gol di Sa… -

